Doppelt so teuer wie geplant: Kläranlage in Zusmarshausen wird trotzdem erweitert

Plus Drei Millionen Euro kostet das Zusmarshauser Projekt inzwischen nach Angaben der Planer. Doch die Gemeinde hat kaum Spielraum bei der Entscheidung.

Manchmal ist eben Fingerspitzengefühl gefragt. Planer Stefan Steinbacher hat es, wie er jetzt im Zusmarshauser Gemeinderat bewiesen hat. Die Nachricht, die er überbringen musste, war alles andere als erfreulich: Die Erweiterung der Kläranlage dürfte teurer werden als erwartet. Doppelt so teuer, wie er nach einigen Erklärungen einräumte. Genau genommen liegen die Kosten wahrscheinlich inzwischen bei etwa drei Millionen Euro.