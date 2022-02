Drei Autos bei Auffahrunfall in Zusmarshausen beschädigt

Ein 21-Jähriger bemerkt in Zusmarshausen zu spät, dass der Fahrer vor ihm bremsen muss. Durch die Wucht der Kollision wird dieser auf ein drittes Auto geschoben.

Ein 32-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Zusmarshausen leicht verletzt worden. Ein hinter ihm fahrender 21-Jähriger hatte zu spät bemerkt, dass er verkehrsbedingt bremsen muss.

Unfall in Zusmarshausen: Fahrer erleidet Schleudertraume

Der 21-jähriger Seat-Fahrer war laut Polizei um 12 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße vom Friedensdorf zum Kreisverkehr am Autobahnanschluss zur A8 unterwegs. Als vor ihm der Opel-Fahrer am Kreisverkehr bremste, erkannte dies der 21-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel auf einen weiteren vor ihm stehenden Wagen geschoben. Der Opel-Fahrer erlitt ein Schleudertrauma. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro. (thia)