Drei Ladendiebe scheitern im Supermarkt

Ein Duo und eine Frau wollten am Montag in einem Zusmarshauser Supermarkt stehlen. Alle scheiterten.

Zwei Männer, 22 und 33 Jahre alt, haben am Montag um 10.30 Uhr versucht, Lebensmittel zu stehlen. An der Kasse wollten die beiden einen Träger Wasser bezahlen. Laut Polizei hatten sie in ihren Rucksäcken aber Waren im Wert von 37 Euro, die sie an der Kasse vorbeischmuggeln wollten. Erfolglos. Erst nach erfolgter Anzeigenaufnahme durften beide Männer ihren Heimweg antreten.

Frau will in Zusmarshausen Waren im Wert von 22 Euro stehlen

Am gleichen Tag, nur eine Viertelstunde vorher, hatte eine Frau im selben Laden versucht, Waren im Wert von 22 Euro zu stehlen. Auch die 47-Jährige konnte erst nach einer erfolgter Anzeigenaufnahme den Heimweg antreten. Ohne die Waren. (corh)