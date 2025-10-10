Drei Läufer des TSV Zusmarshausen belegten beim Inklusionslauf erste Plätze

Beim 10. Bona-Inklusionslauf in Dillingen war auch die „Lauf 10 Gruppe“ des TSV Zusmarshausen am Start. Bei Regen, Wind und kühlen Temperaturen wagten sich zwölf Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Sowohl beim 5-Kilometer-Hobbylauf als auch beim 10-Kilometer-Stadtlauf konnten sich sieben Teilnehmende über Medaillen in ihren Altersklassen freuen. Drei darunter belegten erste Plätze. Die „Lauf 10 Gruppe“ trainiert auch in den Wintermonaten wieder regelmäßig, dreimal in der Woche, und sucht Gleichgesinnte. Wer Spaß am Laufen hat, meldet sich bei Familie Demharter unter Telefon 08291/9751. (AZ)

