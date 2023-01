Drogen und Alkohol: Polizei zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

An einem Tag bekommen im Raum Zusmarshausen zwei Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle eine Anzeige.

Zwei Autofahrer, die sich besser nicht ans Steuer gesetzt hätten, hat die Polizei im Raum Zusmarshausen erwischt. Ein 51-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis Augsburg wurde am Donnerstag um etwa 20 Uhr in Wörleschwang kontrolliert. Dabei sei bei ihm Alkoholgeruch festgestellt worden, so die Polizei. Ein Test ergab einen Wert von 0,80 Promille. Der Mann bekommt eine Anzeige, die eine Geldbuße, ein Fahrverbot und eine Eintragung beim Kraftfahrt-Bundesamt zur Folge hat.

Ein 32-jähriger Mann, der mit seinem Wagen in Zusmarshausen unterwegs war, wurde am gleichen Tag um etwa 23.30 Uhr kontrolliert. Die Polizisten vermuteten, dass der Fahrer Betäubungsmitteln konsumiert habe. Ein Test verlief positiv und deutete auf den Konsum von Cannabis hin. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Auch er erhält eine Anzeige. (kar)