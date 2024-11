Erzählcafé und Ratekrimi in Zusmarshausen

Die Woche der Büchereien hat auch in Zusmarshausen viel interessiertes Publikum angezogen. Hier startete die Veranstaltungsreihe mit einer Lesung der Bestseller-Autorin Nicola Förg, die ihren Alpenkrimi „Zornige Söhne“ vorstellte. Mit einem Ratekrimi begeisterte die Zusser Kulturreferentin Julia Endrös die jüngeren Leser. Das Besondere am Ratekrimi „Schlangenschloss und Geistervilla“ des österreichischen Autors Thomas Brezina: Die Kinder dürfen am Ende eines Kapitels selbst entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Es entwickelte sich eine spannende Krimihandlung, die von den Kindern aufmerksam und mit Überlegung gesteuert wurde.

Bei einem Erzählcafé unter dem Titel „Zusmarshausen zur goldenen Zeit der Fotografie“, gestaltet vom Museum Oberschönenfeld, begrüßte der ehemalige Büchereileiter Adalbert Sedlmeier zahlreiche Gäste. Hier waren Fotos vom alten Zusmarshausen zu sehen, die von den Zusmarshauser Fotografen Martin Reitmaier und seinem Sohn stammten und die im Besitz des Museums sind. Die sorgfältig ausgewählten Fotos bildeten den Anlass für lebhafte Gespräche und Erinnerungen an den einzelnen Tischen. (AZ)