E-Scooter-Fahrer ist in Zusmarshausen ohne Versicherung unterwegs

In Zusmarshausen fährt am Donnerstag ein junger Mann ohne Versicherungsschutz auf seinem E-Scooter. Dabei wird er von der Polizei erwischt.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in Zusmarshausen einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Wie die Polizei bekannt gab, stoppten die Beamten den 19-Jährigen gegen 23.15 Uhr in der Schloßstraße für eine Verkehrskontrolle. Ihnen war aufgefallen, dass an dem E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war.

Der Mann gab an, dass er den E-Scooter erst am Vortag gekauft und ihn noch nicht versichert hatte. Der 19-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Für einen möglichen Schaden hätte er selbst zahlen müssen. (jly)

Lesen Sie dazu auch