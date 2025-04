Ehrenamtsverein fiz neu aufgestellt

Vor vier Jahren wurde der Verein „fiz – Familien in Zusmarshausen“ gegründet. Seither hat er schon einiges im Markt Zusmarshausen bewegt. Die Lesepatinnen erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Grundschulkindern. Seit über zwei Jahren gibt es eine Sitztanzgruppe, die Körper und Geist trainiert. Der Verein setzt sich für die Entstehung eines Horts in Zusmarshausen ein. Es gibt ausgebildete Babysitter, einen Robotik-Kurs unter der Trägerschaft des Vereins und das Team von „fiz – fliegt aus!“, das monatlich Ausflüge für junge Familien organisiert. Im vergangenen Jahr hat fiz die Organisation des Zusser Advents übernommen. Jetzt hat der Verein einen neuen Vorstand gewählt.

Schnelle Hilfe im Notfall

Ziel des Vereins, der mittlerweile mehr als 200 Mitglieder zählt, ist es, Generationen und Familien zu vernetzen und Strukturen zu schaffen, die die Marktgemeinde zu einem liebenswerten Ort machen sollen. Besonderes Augenmerk verdient dabei die Nachbarschaftshilfe, die bereits seit der Vereinsgründung Menschen zusammenbringt, um kurzfristig Unterstützung zu bieten. Wer beispielsweise einen Fahrdienst oder Hilfe in Haus und Garten benötigt, meldet sich bei fiz und erhält gegen einen kleinen Obulus Unterstützung. Diese bieten die vielen engagierten Nachbarschaftshelfer. „In all den Jahren musste ich noch nie zu jemandem sagen: Das können wir nicht machen“, freut sich Herbert Hafner, Dritter Vorsitzender des Vereins und Organisator. Nach dem Hochwasser im letzten Jahr habe die Nachbarschaftshilfe ihr Aufgabengebiet erweitert. Falls wieder eine solche Notlage eintritt, könne dann auch schnell Hilfe organisiert werden.

Bei den Neuwahlen haben die Vorsitzenden Ingrid Hafner-Eichner und Verena Maier die Positionen getauscht. Hafner-Eichner wird in Zukunft aus zeitlichen Gründen kürzer treten. „Aber natürlich werde ich mich auch als Zweite Vorsitzende mit vollem Engagement einbringen“, sagt sie. Verena Maier nahm die Wahl zur neuen Ersten Vorsitzenden erfreut an. „In unserem Verein hat man nur mit engagierten Leuten zu tun, die was bewegen wollen“, betont sie, das mache einfach Spaß. Weiterhin zum neuen Vorstandsteam gehören Denise Bermeitinger (Kassiererin), Anne-Catherine Stegmüller (Schriftführerin) und Lisa Wamser (Beisitzerin). Neu dabei ist Beisitzerin Birgit Strobel, die mit Martina Sailer „fiz – fliegt aus!“ organisiert. Auch die Kassenprüferinnen Christine Matthes und Steffi Schatzinger bleiben im Amt.

Die nächsten Veranstaltungen

Auch in Zukunft plant der Verein Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Am 25. Mai beispielsweise wird es einen Selbstbehauptungskurs für Senioren geben, den die Sportschule Fritz Kinzel auf Betreiben des Vereins ausgearbeitet hat. Kooperationspartner sind bei diesem Projekt der Seniorenbeauftragte des Marktes Zusmarshausen, Hubert Kraus, und der Soldaten- und Kameradenverein Gabelbach und Gabelbachergreuth. Der beliebte Garagenflohmarkt macht am 25. Mai in Wörleschwang Station, und die Fahrt ins Naturtheater Heidenheim führt dieses Jahr am 6. Juli zu „Alice im Wunderland“. Obwohl der Verein gut aufgestellt ist, seien neue Ideen und Unterstützer immer willkommen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.