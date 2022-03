Ehrlicher Finder gibt in Zusmarshausen Bargeld bei der Polizei ab

Jemand verliert in Zusmarshausen einen größeren Geldbetrag. Dank eines ehrlichen Finders kann sich der Pechvogel nun sein Geld wieder abholen.

Großes Glück hat eine bislang noch unbekannte Person in Zusmarshausen. Der Mann oder die Frau hatte am Sonntag in Zusmarshausen einen größeren Geldbetrag verloren.

Das Geld hatte ein 48-jähriger Mann aus Steinekirch auf dem Fußweg gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Verlierer kann sich nun beim Markt Zusmarshausen melden, um seine verlorenen Euros wieder in Empfang zu nehmen. (AZ)