Ein Blick ins Atelier Purpur in Zusmarshausen

Plus Abstrakte, bunte Bilder und Arbeiten aus Papier zieren die Wände des Ateliers von Steffi Günther in Zusmarshausen. Unsere Redaktion hat sie besucht und gibt Einblick in einen Ort zum Innehalten.

Das Atelier von Steffi Günther ist ein Ort zum Innehalten. Schon allein das alte Gebäude, eine ehemalige Schreinerei aus purpur-Farben (deshalb auch der Name des Atelier) und der gemütliche Garten sind einen Besuch wert. Das Gebäude wollte ursprünglich ihr Schwager verkaufen. Doch Günther wolle dieses Haus so sehr und hat es daher vor zwanzig Jahren gekauft, das alte Holz entfernt und das Dach renoviert. Es steckt viel Liebe drin, das spürt man als Besucher.

Ein Haus der Kunst, Kreativität und Fantasie

Die Leidenschaft zur Kunst hat sich durch ihre Kinder entwickelt, erzählt sie. Noch während ihrer Arbeit im Krankenhaus hat sie sich auf die künstlerische Tätigkeit für die Zeit im Ruhestand vorbereitet. Seitdem gibt es für die Junggebliebene, die bereits über 70 Jahre ist, keine schöpferischen Pausen. „Der Mensch braucht eine Arbeit, sonst wird er alt und krank.“

