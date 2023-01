Ein gemischter Chor und zwei Dirigenten beim Konzert in Zusmarshausen

Die Chorgemeinschaft und das Vokalensemble bringen neben traditionellen auch weniger bekannte Weihnachtslieder zu Gehör. Neu ist, dass jeder Chor seinen eigenen Dirigenten hat.

"Wir hatten mit einigen Problemen vor der Aufführung zu kämpfen" sagte Elisabeth Thuman, Vorsitzende der Chorgemeinschaft Zusmarshausen, "weil uns mehrere Sänger krankheitsbedingt ausfielen, was sich bei einem Chor stimmlich auswirkt". Dennoch fiel die Entscheidung für den Auftritt.

Zwei Dirigenten beim Konzert in Zusmarshausen

Feierlich begann der gemischte Chor unter der Leitung von Stefan Auer die Zuhörer, die in großer Anzahl in der St. Immaculata Kirche in Zusmarshausen erschienen waren, mit dem emotional betonten Lied „Ach mein Seel fang an zu singen“, in das Konzert einzustimmen. Ein musikalisches Leuchten erfüllt mit „Brich an, du schönes Morgenlicht“ von Joseph Haydn visuell den Kirchenraum. Mit der Hymne italienischer Alpinisten „Signore delle Cime“ nimmt der Chor wohlklingende volkstümliche, andachtsvolle Weisen auf. Die Wirkung der Lieder wird durch die volltönenden Stimmen der Chormitglieder, die besondere Akustik im Kirchenraum, aber auch durch das feinfühlige Dirigat von Stefan Auer noch verstärkt. Barbara Unverdorben besprach einen verbindenden Text mit aufschlussreichen Informationen zu den einzelnen Liedern.

Danach löste das Vocalensemble „Mix Dur“ mit einem katalanischen Weihnachtslied, das abwechslungsreiche Chortexturen, Dynamik und Tempi aufwies, den gemischten Chor ab. Die Frage nach dem auferlegten Schicksal der Gottesmutter Maria war Thema des Liedes „Mary, did you know?“ In einer modernen Version des Liedes „Weise aus dem Morgenland“ mit orientalischen Anklängen bedienen sich die drei Könige eines Navigationssystems, um das Jesuskind zu finden. Mit einem fulminanten „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ endete ein bewegendes Konzert, das von den Zuhörerinnen und Zuhörern mit großem Applaus bedacht wurde. (mima)