Ein Konzert aus Knecht Rupprechts Musikzimmer

Profis und Musikschüler spielen zusammen in Zusmarshausen. Das Ergebnis eindeutig: Das Konzert hätte gut noch länger dauern dürfen.

Um es schon von vorwegzunehmen: Am liebsten wären alle am Sonntag noch länger im feierlich geschmückten Festsaal St. Albert geblieben. Zwölf Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau unter der Leitung von Johanna Groß und Helmuth Baumann haben gemeinsam mit fünf professionellen Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters Augsburg im Rahmen von ZusKultur jede Minute genossen. Mit Cello, Kontrabass, Bratsche und zwei Geigen begleiteten Profis die jungen Künstler. Die Neuauflage „Zwischen Kürbis und Kerzenschein – Knecht Ruprechts Musikzimmer“ war erneut ein klangvolles Erlebnis mit vielen Kompositionen aus der ganzen Welt, die ganz viel Gefühl ausdrückten.

Dazwischen erzählte Rosi Klar die Geschichte von Knecht Ruprecht, auf dem als Nikolaus' treuen Gesellen eine schwere Last lag. Doch es wurde Zeit, seine Sicht der Dinge den Menschen anzuvertrauen, als sich seine Welt mit einem Schlag verändert hatte. Als er auch noch eine Rute bekam, hörte er auf zu sein, der er war. Nur in seinem Musikzimmer fühlte er sich wohl, hier war er beschützt und er fragte sich: „Was wäre die Welt ohne Musik?“ Der Prozess der Heilung konnte beginnen. Nach 100 Jahren öffnete Knecht Ruprecht zum ersten Mal wieder alle Fenster in seinem Haus und plötzlich hatten die Menschen keine Angst mehr vor ihm.

Weihnachtsmusik und Weltmusik

In einem gleichermaßen anspruchsvollen wie unterhaltsamen Konzert entlockten die jungen Musikerinnen und Musiker auf Klarinetten, Gitarren und Gesang viele sanfte Klänge, während ihre beiden Lehrkräfte Johanna Groß und Helmuth Baumann stolz und ganz entspannt im Publikum verweilten. Es waren Stücke wie „All of me“, „In da Ofenlugga“, „Variations on a Northern Chinese Folksong“ oder auch der hoffnungsvolle Song „To Life“, bei denen das Zuhören einfach nur Freude machte.

Das musikalisch vielseitige Repertoire überraschte mit Soloparts und glänzte mit instrumentalen Stücken. „Von der edlen Musik“, „Herbstlied“ und „Knecht Ruprecht“ entführten die Musikerinnen und Musiker das Publikum nach Spanien mit „Cumbia Sobre el Mar“, nach Schottland mit „Fear a' Bhata“ und sogar nach Japan mit dem berührenden „Itsumo Mando“. Sich eine Auszeit nehmen und sich auf etwas Fremdes einlassen, dazu ruft der Song „Shotgun“ auf. Am Ende spielten alle Mitwirkenden „Auf amol isch Winter worn“. Es waren sehr unterhaltsame eineinhalb Stunden, die allen viel Freude gemacht haben.

