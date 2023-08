Ein Kunstprojekt beim Schlossfest

Nur noch wenige Tage bis zu dem Fest in Zusmarshausen. In diesem Jahr können Kinder und Erwachsene auch kreativ tätig werden.

Nur die Unterstützung der Vereine und der Ehrenamtlichen kann das Schlossfest zu dem machen, was es ist, ist sich Arbeitskreisleiter Herbert Hafner sicher. Er freut sich schon auf die tollen Bands und das bunte Programm, das so organisiert werden konnte. In gut einer Woche, vom 11. bis 13. August, findet das Schlossfest in Zusmarshausen in diesem jahr statt. Herbert Hafner: „Wenn es darauf ankommt, dann kann sich der Markt auf seine Ortsvereine und das Ehrenamt verlassen.“ Über zwölf Vereine aus dem Gemeindegebiet Zusmarshausen bringen sich beim Schlossfest 2023 aktiv ein.

Dabei bieten sie mehr, als nur eine abwechslungsreiche Küche, die von Apfelküchle, über Rind-, Schwein-, Fisch- und Wildspezialitäten bis zu veganen Schmankerln reicht. Wer nicht mit Getränke- oder Essensausgaben an den zahlreichen Ständen beteiligt ist, der beteiligt sich am Kinderprogramm, das quer über das gesamte Gelände verteilt ist. Mit viel Liebe zum Detail werden diesmal wieder die Höfe geschmückt und ausgeleuchtet, kündigt Herbert Hafner an. So soll eine „tolle Atmosphäre rund um das Schloss“ entstehen, in der sich die Besucherinnen und Besucher wohlfühlen.

Tafeln aus dem Jahr 2017 werden erneuert

Übrigens gibt es für die Gäste nicht nur viel zu genießen, sie können auch etwas schaffen. Im Rahmen des Schlossfests 2017 hat die Marktgemeinde Zusmarshausen ein von Bürgerinnen und Bürgern gestaltetes Kunstprojekt geschaffen. Handbemalte bunte Täfelchen wurden an ein Werk aus Baustahl und Beton, das ortsansässige Firmen gespendet haben, angebracht. Die bemalten Holztäfelchen sind witterungsbedingt nun in die Jahre gekommen und möchten erneuert werden. Diese teilweise Erneuerung wird im Rahmen des Schlossfests 2023 stattfinden.

Rund um das Schloss in Zusmarshausen findet in diesem Jahr wieder das Schlossfest statt. Foto: Marcus Merk

An dem Projekt beteiligte sich auch die Grundschule Zusmarshausen mit einigen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Leitung liegt bei Lehrerin Sabine Gruber. Am Sonntag, 13. August, können Tafeln im Schlosshof bemalt werden. Farben und Material steht zur Verfügung, Lothar Schömer hilft und gibt Tipps. Die Tafeln können auch im Rathaus abgeholt und zu Hause bemalt werden. Sie sollten dann mit Plaka-Farben bemalt und mit einem farblosen Holzlack überzogen werden.

Am Infopunkt gibt es Essensgutscheine

„Da sollte für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas passendes dabei sein“, freuen sich Bürgermeister Bernhard Uhl und Schlossherr Hubert Droste über das breit gefächerte Angebot. Am Infopunkt vor der Polizeiinspektion Zusmarshausen besteht die Möglichkeit, Getränke- oder Essensgutscheine im Wert von vier oder acht Euro zu erwerben. (AZ)