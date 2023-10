Ein Theaterstück in Zusmarshausen soll vor Einbrüchen schützen

Um zum Thema Einbruchssicherheit aufzuklären, geht die Polizei einen ungewöhnlichen weg. Mit einer Aufführung in Zusmarshausen soll Präventionsarbeit geleistet werden.

Immer wieder hört man von skrupellosen Betrügern, die ältere Menschen mit Enkel- und Zetteltricks überrumpeln oder die sich als falsche Polizisten ausgeben und so unbedarfte und gutgläubige Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes bringen wollen. Dass dies nicht immer weit geschieht, musste im Januar dieses Jahres eine Seniorin aus einer Zusmarshauser Nachbargemeinde am eigenen Leib erfahren.

Immer wieder schlagen Betrüger in der Region zu

In letzter Sekunde konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindern, dass sie fast 5000 Euro an einen Betrüger überwiesen hat. Wie die Polizei damals mitteilte, hatte die Seniorin eine Chatnachricht erhalten, in der sich der Betrüger als Sohn der 74-Jährigen ausgab und angab, dass sein Handy in die Toilette gefallen sei. Mit dem neuen Handy könne er momentan keine Bankgeschäfte abwickeln. Deshalb bat der Unbekannte die Seniorin für ihn dringend Geld zu überweisen. Auch vier Männer aus Zusmarshausen, Diedorf und Aystetten fielen Anfang des Jahres auf eine ähnliche Betrugsmasche herein. Bei ihnen ergaunerten die Betrüger mehr als 100.000 Euro.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



Darum geht es in dem Theaterstück

Damit es erst gar nicht soweit kommt, laden die Marktgemeinde Zusmarshausen und deren Seniorenbeauftragter Hubert Kraus zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg und mit Unterstützung von „fiz – Familien in Zusmarshausen ein zu einem besonderesn Theaterstück ein. Mit dem Stück der Theatergruppe im Musikverein Graben geht die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg neue Wege in der Präventionsarbeit.„Überzeugend wird dargestellt, wie schnell jeder Einzelne zum Opfer werden kann“, erklärt Bürgermeister Bernhard Uhl und ergänzt, dass die Darsteller der Theatergruppe Graben in Szenen wie aus dem richtigen Leben anschaulich zeigen, mit welchen Tricks Betrüger arbeiten und wie sich jeder Einzelne davor schützen kann, um nicht selbst Opfer zu werden.

Der Eintritt zu der etwa eineinhalbstündigen Theatervorstellung ist frei. Im Anschluss an das kurzweilige Theaterstück geben Polizeibeamte Tipps und Informationen und beantworten Fragen.

Info Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 3. November um 18 Uhr im Festsaal St. Albert , Hochstiftstr. 6, 86441 Zusmarshausen . Einlass ist ab 17.30 Uhr.