Eine Kirche mit einer besonderen Geschichte

Die Grundsteinlegung der Kirche St. Thaddäus in Kriegshaber fand im Frühjahr 1939 statt. Ein halbes Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. In dessen Folge wurden die Bauarbeiten eingestellt. Pfarrer Gerhard Groll erzählte den Zusamtalfreunden, die zuletzt auf Spurensuche nach den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs in Augsburg unterwegs waren, wie der Weiterbau später dennoch gelingen konnte. Die Verantwortlichen um den damaligen Pfarrer Alois Vogg mussten sich verpflichten, eine große Unterkirche einzubauen. Der Keller sollte als Luftschutzraum für die umliegende Bevölkerung dienen. „Heute nutzen wir das solide in Backstein ausgeführte Kellergewölbe als ansprechende Werktagskirche“, erklärte Pfarrer Groll beim Rundgang. In einem weiteren Teil des Kellers habe die Pfarrjugend ihr Zuhause gefunden. „Ebenso lassen sich unter dem Gewölbe stimmungsvolle Weinfeste und andere gesellige Treffen der Pfarrei feiern.“

Einschläge von Geschützen

Weitere Stationen ihrer Spurensuche erreichten die „Freunde des Zusamtals“ dank Kreisheimatpflegerin und Archäologin, Alexandra Völter. Mit dem Bus ging es zu den Stahlhäusern der MAN, dem groß angelegten Bunker Arnaol, dessen Betonmauern als Ruine noch heute stehen, und zum Osramsteg am Lech. „Die Spuren des Kriegsgeschehens sind hier hautnah zu fassen“, bestätigten die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Geschichtsexkursion. Zahlreiche Einschläge von Geschützen haben für immer Löcher in den Wänden hinterlassen.

Starke Veränderung im Stadtbild

Auf dem Rathausplatz endete die Spurensuche. Der freie Blick auf Augsburgs Rathaus, erklärte Heimatpflegerin Völter, sei nur einer Bürgerinitiative zu verdanken. Sie habe nach dem Krieg den schon geplanten Bau moderner Häuser auf dem Platz verhindert. Während der Bombardierung im Februar 1944 waren dort sämtliche Gebäude um die Börse zerstört worden. „Das Stadtbild hat sich hier nach dem Zweiten Weltkrieg besonders stark verändert“, war Völters Resümee am Ende der vierstündigen Exkursion. (AZ)

