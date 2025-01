Elf Botschafter für den Frieden in Wörleschwang unterwegs

In Wörleschwang machten sich nach dem Festgottesdienst am Dreikönigstag elf Kinder und Jugendliche auf den Weg, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für benachteiligte Kinder zu sammeln. In prächtigen Gewändern zogen sie von Haus zu Haus und erfreuten die Bewohner mit ihrem Segensspruch. Die Ministrantinnen und Ministranten brachten 1860 Euro zusammen, womit sie das Ergebnis vom vergangenen Jahr erneut erreicht haben. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörleschwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festgottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis