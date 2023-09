Zusmarshausen

Elf dicke Aktenordner: Unterlagen zum Bahnausbau liegen jetzt im Rathaus aus

Plus Der Bahnausbau Ulm–Augsburg geht voran: Was mit dem Raumordnungsverfahren auf die Städte und Gemeinden zukommt und was die Anwohner jetzt tun können.

Unmengen an Unterlagen werden den Mitgliedern des Marktgemeinderates in Zusmarshausen jetzt wohl den Schweiß auf die Stirn treiben. Ganze elf dicke, weiße Aktenordner sollen sie in den kommenden Wochen durcharbeiten und bewerten. Die Ordner enthalten das Raumordnungsverfahren zum Bahnausbau Ulm–Augsburg. Die Marktgemeinde muss bis Ende Oktober eine Stellungnahme dazu abgeben. Auch die anderen Städte und Dörfer entlang der potenziellen Schnellstrecken für die Bahn stehen jetzt vor dieser Mammutaufgabe. Zusmarshausen will sich dafür Hilfe holen.

Ein Jurist soll die Marktgemeinde dabei unterstützen, die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren durchzuarbeiten. Bislang hatte die Verwaltung angenommen, dass sie sich auf der Suche nach einem Experten auf diesem Rechtsgebiet mit den Nachbarkommunen zusammentun könnte. Wie Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) jetzt in der Sitzung des Marktrates erklärte, kommen die Juristen dann möglicherweise aber in Interessenkonflikte. Deshalb sucht Zusmarshausen nun einen eigenen Rechtsbeistand für diese Aufgabe.

