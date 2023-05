Elfjähriger Radler bricht sich in Zusmarshausen bei Unfall das Bein

Ein Bub radelt auf dem Gehweg in der Schlossstraße in falscher Richtung. Gleichzeitig kommt ein Auto aus einer Hofeinfahrt und übersieht ihn.

Ein elfjähriger Radler ist in Zusmarshausen bei einem Unfall am Sonntag schwer verletzt worden. Der Bub fuhr gegen 17.20 Uhr auf dem Gehweg der Schlossstraße in Zusmarshausen.

In diesem Moment kam ein 24-Jähriger mit seinem Auto aus einer Hofausfahrt, übersah allerdings den Elfjährigen, da er laut Polizei auf dem Gehweg in falscher Richtung fuhr. Der Bub prallte gegen den rechten Kotflügel des Autos und stürzte. Er kam mit Verdacht auf einen Unterschenkelbruch in die Universitätsklinik nach Augsburg. (thia)