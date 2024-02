Elisabeth Moser zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung "viele Schichten"

Mit der Pouring-Methode bringt die Künstlerin die Farben optimal zum Leuchten. Ihre Bilder sind in den Praxisräumen von Dr. Hartung in Zusmarshausen zu sehen.

Elisabeth Moser lässt ihre Bilder aus mehreren Schichten von Struktur und Farbe entstehen. Sie verwendet dazu Spachtelmassen wie Marmormehl und Sumpfkalk. Es bilden sich Risse, Vertiefungen und Krater. Den morbiden Charakter kompensiert sie mit Schellack und verschiedenen Wachsen. Durch lasierende Farbaufträge und Schüttungen entwickeln die Bilder ein Eigenleben und lassen sich mit Tuschen, Pigmenten und Beizen vielfältig bearbeiten; es entstehen räumliche Tiefen.

Die Wirkung hängt auch vom Betrachtenden ab

Bereits während des Schaffensprozesses trägt die Künstlerin Emotionen in ihre Arbeit hinein und gibt sie an ihr Werk weiter. Insofern hängt das Ergebnis, die Kunst samt Aussage und Wirkung, von dem seelischen Zustand ab, in dem die Künstlerin während des Entstehungsprozesses am Werk ist. Der Begriff "viele Schichten" bekommt so auch eine metaphorische Ebene und bleibt nicht nur auf Farb- und Malschichten reduziert. Die Wirkung der Bilder geht aber auch von den Betrachtenden aus. Sie müssen spüren, dass die Künstlerin von ihrem Werk überzeugt ist. Nur dann kann der berühmte Funke überspringen.

Schnelles Reagieren im Schaffensprozess

Das merkt man auch bei Elisabeth Mosers Pouring-Arbeiten. Diese Technik erfordert schnelles Agieren und Reagieren um die brillanten Farben optimal zum Leuchten zu bringen.

Die Ausstellung kann während der Praxisöffnungszeiten in den Räumen von Dr. Hartung in Zusmarshausen, Augsburger Straße 3, besichtigt werden.