Ersatzdirigent besteht Feuertaufe bei Mixdur mit Bravour

Der Zusmarshauser Chor Mixdur begeistert mit einem breiten Spektrum an Liedern sein Publikum. Und das, obwohl der Dirigent wenige Tage vor dem Auftritt ausgefallen ist.

Was macht man, wenn wenige Tage vor einer Aufführung der Dirigent des Chors ausfällt? Wir standen vor der Entscheidung, so Elisabeth Thuman, das Konzert wegen der Erkrankung unseres Dirigenten Hans Mayer ausfallen zu lassen. Glücklicherweise erklärte sich Sängermitglied und Dirigent Michael Tartsch bereit, zu dirigieren. Nur eine Generalprobe blieb Chor und Dirigent, sich aufeinander einzustimmen.

Dass es gelang, zeigte sich bei der Aufführung. In ihrem weit gefächerten, anspruchsvollen Programm bewiesen die Sänger und Sängerinnen, dass sie nicht nur mit den Stilrichtungen Swing, Jazz und Rock über ein reichhaltiges Programm verfügen, sondern dieses auch stimmlich überzeugend darbieten. Das zeigte sich gleich bei „Liebeserklärung an die Musik“.

Emotional berührend interpretiert

Michael Tratsch begleitete den Song „Over the rainbow“ flott mit seiner Ukulele und Gloria Hagenbusch übernahm sicher die Solopartie. Stimmungsvoll, emotional berührend interpretierte Mixdur das Lied „Prayer of the children“, das sie den Kindern der Ukraine widmeten. Im Gegensatz dazu spiegelten sich Heiterkeit und Fröhlichkeit in „Ne volta gh´era“.

Den fulminanten Schlusspunkt vor der Pause setzte „Carmen forever“. Mit einer sichtbaren kraftvollen Interpretation auf Spanisch und physischem Einsatz sowie einer solistisch ausdrucksstarken Corinna Graßl-Roth nahm der Chor in einem Potpourri mit bekannten Melodien aus der Oper Carmen das Publikum mit in die Arena. Sicher und engagiert leitete Michael Tartsch, der Ersatzdirigent, den Chor und Jürgen Roth führte humorvoll durch das Programm.

Dass der Chor auch mit sanften Tönen umzugehen versteht, zeigt sich in „Fix you“, in dem es um Höhen und Tiefen im Leben geht. Heiterkeit und Lacheffekte lösten beim Publikum „Mona Mu ,du bist meine liebste Kuh“ und das in original bayerischem Dialekt vorgetragene „Schau doch net so beys“ von Gloria Hagenbusch aus.

Lesen Sie dazu auch