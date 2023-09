Erstes neues Gebäude der Kläranlage Zusmarshausen steht

Die Kläranlage in Zusmarshausen wird derzeit erweitert. Das Gebäude mit der Containerhalle ist fertig. Wie es jetzt weitergeht.

Die Arbeiten an der Kläranlage in Zusmarshausen gehen weiter. Wie berichtet, wird die Kapazität der Anlage von 9000 auf 12.600 Einwohnerwerte erweitert. So soll die Kläranlage mit der Entwicklung der Marktgemeinde Schritt halten. Der Einwohnerwert gibt an, wie viel Schmutzfracht eine Kläranlage bewältigen kann.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, wird der bestehende Schlammspeicher der Kläranlage zu einer weiteren Biologie umgebaut. Die bisherige Funktion des Schlammspeichers wird durch den Bau einer stationären Klärschlammentwässerung ersetzt. Für diese Klärschlammentwässerung wurde im Herbst 2022 mit dem Bau eines Gebäudes mit Pumpenkeller, eines Schlammschachtes und einer Containerhalle begonnen.

Das Gebäude mit der Containerhalle ist jetzt fertig. Die dazugehörige Maschinentechnik, Elektrotechnik und Leitungsanbindung sind so weit fortgeschritten, dass kürzlich die Inbetriebnahme der Schlammentwässerung mittels Schneckenpresse in Betrieb genommen werden konnte, wie die Marktgemeinde berichtet.

Großteil der Technik wird erneuert

Als nächstes wird nun mit dem Umbau des bisherigen Schlammspeichers zu einer Biologie begonnen. Hierfür wird der bisherige Speicher mit Rührwerken und einem Belüftungssystem ausgestattet und es werden Leitungen angebunden. Zeitgleich wird ein Großteil der Maschinen- und Elektrotechnik erneuert oder erweitert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Bürgermeister Bernhard Uhl erklärte: "Ich freue mich über den guten Baufortschritt." Dass die Bauarbeiten problemlos laufen und im Zeitplan bleiben, liege an den kompetenten Mitarbeitern der Abwasserbeseitigungsanlage und an den guten Fachfirmen. (AZ)