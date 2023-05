Zusmarshausen

Fährt dieser Busfahrer aus Zusmarshausen den FCA zum Klassenerhalt?

Plus Seit über 20 Jahren fährt ein Zusmarshauser Busunternehmen den FCA zu jedem Spiel. Warum trotz allen Komforts manchmal nur Beistand von oben hilft.

Von Jonathan Lyne

Manchmal betet Zekeriye Yildiz, dass alles klappt. Der 49-Jährige ist Busfahrer. Nein, er ist der Busfahrer, der den FC Augsburg in die Stadien der Bundesliga bringt. Yildiz ist ein erfahrener Fahrer, aber manchmal muss Beistand von oben her: wenn die FCA-Verantwortlichen ein neues Hotel in einem anderen Stadtteil raussuchen und Yildiz eine neue Route fahren muss. "Dann bete ich in mich hinein", erzählt er. "Und meistens hilft der liebe Gott."

Yildiz, den seit der zweiten Klasse alle "Zico" nennen, arbeitet für das Bus-Unternehmen "Ludwig Tours" aus Zusmarshausen. Das Unternehmen fährt den FCA schon seit über 20 Jahren durch ganz Deutschland. Anfang des Jahrtausends spielte der FCA noch in der drittklassigen Regionalliga. Mittlerweile hält sich der Verein seit zwölf Jahren wacker in der Bundesliga.

