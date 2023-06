Fahranfängerin übersieht in Zusmarshausen einen Ford-Transit

Eine 18-Jährige will in Zusmarshausen abbiegen. Weil ihr ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt überlässt, fährt sie, ohne nach rechts zu schauen, los - und übersieht ein Fahrzeug.

Teures Lehrgeld hat eine Fahranfängerin am Montag in Zusmarshausen zahlen müssen. Die 18-Jährige wollte gegen 15.15 Uhr aus dem Parkplatz des Rewe-Marktes in die Römerstraße einfahren.

Ein von links kommender Lkw, der seinerseits gerade in den Parkplatz einfahren wollte, verzichtete auf seine Vorfahrt und winkte die Frau heraus. Diese fuhr daraufhin los, übersah dabei aber einen von rechts kommenden Ford-Transit, der auf der Römerstraße in Richtung Wertinger Straße fuhr. Beim leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2000 Euro, verletzt wurde niemand. (thia)