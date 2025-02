Fahrer leicht verletzt: Erneut Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen

Schon wieder ist es auf der A8 bei Zusmarshausen zu einem Unfall gekommen. Am Freitagvormittag gegen 6.30 Uhr wollte ein Autofahrer den Fahrstreifen wechseln, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Dabei übersah er offenbar einen Lastwagen, und es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Gegen 8 Uhr konnte eine teilweise Sperrung der Autobahn in Richtung Stuttgart wieder aufgehoben werden, teilt die Polizei mit.

Drei Unfälle in vier Tagen auf der A8 bei Zusmarshausen

Es ist bereits der dritte Unfall innerhalb von vier Tagen an ähnlicher Stelle auf der Autobahn. Schon am Dienstagvormittag verlor eine Autofahrerin dort die Kontrolle über ihr Auto. Wie berichtet, fuhr sie mit ihrem silbernen BMW zunächst gegen eine Betonschutzwand und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde mindestens leicht verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Am Dienstagvormittag verlor eine Autofahrer die Kontrolle über ihr Auto. Sie wurde bei dem Unfall auf der A8 laut Polizei leicht verletzt.

Der dritte Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen ereignete sich am Mittwochvormittag in Richtung München. Ein Lastwagenfahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dann kippte der Laster auf die Autobahn um. Auch der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Laster befreit werden. Infolge des Unfalls kam es zu langem Stau im Berufsverkehr. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Besonders herausfordernd für die Einsatzkräfte war das Abpumpen von Diesel aus dem Tank des Lasters. Um zu verhindern, dass der auslaufende Kraftstoff in den Boden gelangt, mussten etwa 20 Zentimeter Erdreich an der Unfallstelle abgetragen werden.

Auch am Mittwoch kam es zu einem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen. Ein Lastwagen kippte dabei um.

Dass es innerhalb so kurzer Zeit zu drei Unfällen an ähnlicher Stelle kommt, sei laut Polizei ein bedauerlicher Zufall. Einen Zusammenhang sehe man nicht, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen.