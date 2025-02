Fahrer mit manipuliertem Transporter auf A8 unterwegs

Weil er mit einem manipulierten Kleintransporter unterwegs war, kassierte ein Mann bei einer Kontrolle auf der A8 bei Zusmarshausen eine Anzeige. Wie die Polizei mitteilt, Einsatzkräfte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg den Mann am Mittwoch auf Höhe der Anschlussstelle Zusmarshausen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Steuergerät für die Abgasreinigungsanlage abgesteckt war und somit außer Betrieb gesetzt wurde. Die Funktion der Abgasreinigungsanlage war somit nicht mehr gegeben und es wurde AdBlue eingespart.

Dadurch werden Dieselschadstoffe ungefiltert ausgestoßen, was zu einer weitaus höheren Stickoxidbelastung für die Umwelt führt. Mit diesen Abgaswerten darf ein Fahrzeug in Deutschland nicht in Betrieb genommen werden und somit war die Betriebserlaubnis erloschen .Der Kleintransporter-Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro rechnen. Außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Auch ein anderer Kleintransporter-Fahrer hatte die Abgasreinigungsanlage außer Betrieb gesetzt. Zusätzlich hatte dieser keine Firmenlizenz für den gewerblichen Güterverkehr im Original dabei. Das Bußgeld in diesem Fall betrug rund 1.200 Euro. (kinp)