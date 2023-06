Fahrgast will Taxifahrer prellen und wird in Zusmarshausen festgenommen

Ein 21-Jähriger lässt sich von einem Taxifahrer vom Oberhauser Bahnhof bis nach Zusmarshausen fahren. Ohne zu bezahlen, flüchtet der junge Mann - und wird festgenommen.

Ein 21-Jähriger ist in Zusmarshausen am Sonntagabend vorläufig festgenommen worden. Der Grund: Der junge Mann prellte seine Taxirechnung, berichtet die Polizei. Demnach stieg der 21-Jährige gegen 23 Uhr am Bahnhof in Oberhausen in das Taxi ein und ließ sich bis nach Zusmarshausen fahren. Die Kosten: 68 Euro. So viel Geld hatte der Mann offenbar nicht dabei, weshalb er den Taxifahrer bat, ihn zur Kreissparkasse zu fahren.

21-Jähriger prellt Taxirechnung von 68 Euro

Die Polizei schildert den Ablauf dann so: Als er aus der Bank kam, behauptete der 21-Jährige, dass die Kartenabhebung nicht funktionieren würde. Als ihm der Taxifahrer anbot, ihn zu einer anderen Bank zu fahren flüchtete der Mann plötzlich zu Fuß. Der Taxifahrer verständigte die Polizei. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen erkannte den Mann, von dem eine Personenbeschreibung vorlag, in der Schlossstraße und nahm ihn vorläufig fest. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Ob er die Rechnung inzwischen beglichen hat, geht aus dem Bericht der Polizei nicht hervor. (kinp)