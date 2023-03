Fahrraddieb stiehlt E-Bike bei einer Bäckerei in Zusmarshausen

Ein Fahrrad der Markt Kalkhoff, Typ Integrale I10 in schwarz/rot wird im Hofraum der Bäckerei Spring in Zusmarshausen versperrt und abgestellt. Kurz darauf ist es verschwunden.

Ein E-Bike ist in Zusmarshausen aus dem Hofraum der Bäckerei Spring in der Augsburger Straße 7 gestohlen worden. Die Tat passierte laut Polizei bereits am vergangenen Donnerstag.

Abgestellt und versperrt worden war das E-Bike bei der Bäckerei gegen 17 Uhr. Bemerkt wurde der Diebstahl dann gegen 19.45 Uhr. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Markt Kalkhoff, Typ Integrale I10 in schwarz/rot. (thia)