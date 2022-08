Zusmarshausen

18:00 Uhr

Familie bringt Demenzkranken nach Irrfahrt zurück zur erleichterten Ehefrau

Ein demenzkranker Bewohner des Seniorenheims in Zusmarshausen ist mit einem Auto davongefahren. Zum Glück konnte er schnell wieder gefunden werden.

Plus Ein dementer Senior aus Zusmarshausen steigt in ein Auto und fährt davon. 40 Kilometer weiter wird er gefunden. Wie ihn eine Familie sicher nach Hause brachte.

Von Philipp Kinne

Ihr Mann, sagt eine 82-Jährige aus Zusmarshausen, lebt in seiner eigenen Welt. Der 83-Jährige ist dement. Vor ein paar Wochen ist er ins Seniorenheim umgezogen. Immer wieder ist er ausgebüxt, erzählt die Ehefrau. Diesmal setzte er sich in ein Auto und fuhr einfach los - bis nach Augsburg. "Ich bin so froh, dass er wieder hier ist", sagt die erleichterte Zusmarshauserin. Dass ihr Mann unverletzt wieder zurückfand, sei einer aufmerksamen Familie zu verdanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen