Feier für den guten Zweck: Das ist in der Schwarzbräuhalle alles geboten

Mehr als 1000 Besucherinnen und Besuch kamen im vergangenen Jahr zur Wohltätigkeitsveranstaltung „Zus, wie`s lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck“ in die Schwarzbräuhalle nach Zusmarshausen. Auch in diesem Jahr ist wieder einiges geboten. Was am Samstag alles geboten ist.

Das Konzept der Wohltätigkeitsveranstaltung hat seit mehr als 40 Jahren Bestand in Zusmarshausen. Bei der Faschingsparty feiern die Faschingsnarren alljährlich eine Riesenparty in der Schwarzbräuhalle. Der Erlös wird für gute Zwecke verwendet. Mittlerweile sind auf diese Weise mehr als 300.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Und die Gaudi geht weiter. Gefeiert wird am Samstag, am Abend vor dem Faschingsumzug.

In Zusmarshausen wird für den guten Zweck gefeiert

Einlass ist ab 17.33 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro (ab vollendetem 14. Lebensjahr). Das Programm startet um 18.33 Uhr. Den Auftakt bestreiten die „Kinder- und Teeniegarden“ der „Zusamtaler Bettschoner“. Weiter geht es mit der TSV Mädchentanzgruppe „Dance for Fun“, es folgen die Faschingsgesellschaften „Laudonia“ und „Bachtalia“ , Sportakrobatengruppe aus Augsburg, „Zusamtaler Bettschoner“ und die „Showfunken“ aus Taufkirchen. Für die musikalische Begleitung sorgen „Hello Again“. Veranstalter sind der Musikverein, „fiz“ Familien in Zus, die Freiwillige Feuerwehr, Wasserwacht, Katholischer Frauenbund, BRK-Ortsgruppe, Verkehrsverein, Krieger und Soldatenverein, Geflügelzuchtverein, TSV, Schützenverein, Fischereiverein, Zusamtaler Bettschoner.

Das Busunternehmen „Ludwig Tours“ bringt die Besucher aus den Ortsteilen kostenlos zur Veranstaltung und fährt sie nach Programmende wieder nach Hause.

Bus 1 Abfahrt um 17. Uhr in Streitheim, 17.05 Uhr Auerbach, 17.15 Uhr Wörleschwang, 17.20 Uhr Wollbach, 17.25 Uhr Friedensdorf, 17.27 Uhr Vallried.

Bus 2 Abfahrt um 17 Uhr in Dinkelscherben an der Grundschule, 17.05 Uhr Steinekirch Haltestelle bei Landmaschinen Scherer, 17.15 Uhr Gabelbachergreut, 17.20 Uhr Gabelbach bei der Kirche. (AZ)