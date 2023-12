Zusmarshausen

06:00 Uhr

Felicitas Lunzner von der Waldpädagogik zur neuen Försterin in Zusmarshausen

Plus Das staatliche Forstrevier in Zusmarshausen wird jetzt von einer Frau betreut. Sie steht vor großen Herausforderungen.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Wenn Felicitas Lunzner ihren wetterfesten Laptop, die Warnweste, Maßbänder und Spraydosen in verschiedenen Farben zusammenpackt, hat das nur eines zu bedeuten: In den heimischen Wäldern wartet eine neue Aufgabe auf sie. Der Grund für ihr alltägliches Engagement: Die Försterin hat vor Kurzem im staatlichen Forstrevier Zusmarshausen des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die Nachfolge von Gerhard Specht angetreten, der an das AELF Kaufbeuren wechselte.

Die 34-Jährige ist im schwäbischen Raum keine Unbekannte: Bereits während ihres Anwärterdienstes hatte sie einige Monate im Revier Biburg des AELF Augsburg verbracht. Nachdem die junge Frau die staatliche Laufbahnprüfung abgelegt hatte, arbeitete sie im Steigerwaldzentrum in Handthal mit dem Schwerpunkt Waldpädagogik. Anschließend wechselte sie in den Revierdienst an das AELF Wertingen und wurde dort sechs Jahre lang mit der Leitung des Reviers Haunsheim betraut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen