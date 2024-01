Ende der Fahrt nach Polizeikontrolle

Die Polizei zog am Samstagabend zwei Männer aus dem Straßenverkehr - allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

In Zusmarshausen hat die Polizei am Samstagabend den Fahrer eines Gespanns kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht die erforderliche Führerscheinklasse BE vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrer erwartet eine Strafanzeige. In einem Fischacher Ortsteil geriet am gleichen Abend ein Autofahrer in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hierbei nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Da der Mann laut Polizei keine Angaben zu seinem Konsum machen wollte und die freiwilligen Tests verweigerte, wurde ihm Blut genommen. Das Ergebnis der Untersuchung werde über den Fortgang des Verfahrens entscheiden, so die Polizei. (kar)