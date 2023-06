Zusmarshausen

vor 3 Min.

Flüchtlingsunterkünfte sind Thema im Bauausschuss Zusmarshausen

Der frühere Schlossgasthof ist Thema im Ausschuss in Zusmarshausen.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Um den ehemaligen Schlossgasthof und ein Haus in der Burggasse geht es am Donnerstag im Bau-, Umwelt und Energieausschuss in Zusmarshausen.

Mit der Situation rund um den ehemaligen Schlossgasthof Straßer in Zusmarshausen befasst sich der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss der Marktgemeinde am Donnerstag, 29. Juni. Es geht um die Erweiterung des Beherbergungsbetriebes und um eine Nutzungsänderung des Untergeschosses 1, des Obergeschosses und des Dachgeschosses in eine Unterkunft für Flüchtlinge, wie aus der Tagesordnung hervorgeht. Der Besitzer des Areals, Bayram Bayramoglu erklärt auf Anfrage, dass es sich hierbei um formelle Abläufe handele. Die Flüchtlingsunterkünfte im ehemaligen Gasthaus seien schon seit längerem vermietet, es gehe um eine aktuelle hierfür erforderliche Genehmigung von der Marktgemeinde. Bayram Bayramoglu geht davon aus, dass derzeit etwa 70 Flüchtlinge dort untergebracht sind. Das Gebäude werde von außen nach innen saniert, weil es im Moment bewohnt ist, erklärt er. Unter anderem werde der Schlossgasthof energetisch saniert und modernisiert. Weitere Bauvorhaben sind Thema Der Ausschuss berät zudem über ein Haus in der Burggasse, in dem das Dachgeschoss ausgebaut werden soll. Auch hier geht es darum, ob das Haus als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden darf. Außerdem sollen im Otto-Hieber-Ring in Wörleschwang zwei Einfamilienhäuser gebaut werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. (kabe)

Themen folgen