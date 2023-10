Franziska Lichtenstern singt von den Sommernächten

Begleitet von dem Pianisten Kirill Kvetniy ist die Leiterin der Musikschule jetzt bei einem Liederabend in Zusmarshausen zu hören.

Franziska Lichtenstern ist als Leiterin der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau schon vielen bekannt. Dass sie auch eine ausgebildete klassische Sängerin ist, wissen nur wenige. Nach ihrem Konzert-Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch komplettierte sie ihre Ausbildung mit einem Masterstudium an der Universität Mozarteum in Salzburg. Bühnenerfahrung sammelte die Sopranistin bei zahlreichen Opernproduktionen am Vorarlberger Landestheater und bei den Bregenzer Festspielen, wo sie von 2014 bis 2020 Mitglied des Opernchors war.

Am Samstag, 21. Oktober, können die Zusmarshauser ihr bei einem Liederabend im Festsaal St. Albert mit dem Titel "Sommernächte - eine Erinnerung" zuhören. Begleitet wird sie hier von dem Pianisten Kirill Kvetniy, der sein Klavierstudium schon mit 17 Jahren an der Hochschule für Musik in Augsburg begann. Seit 2011 ist er Lehrbeauftragter für Korrepetition Gesang am Leopold Mozart Zentrum der Universität Augsburg.

Alles dreht sich um Sommernächte

Der Liederabend mit Werken von Berlioz, Strauss, Marx, Weber, und anderen befasst sich mit den Sommernächten. So kommen beispielsweise in Berlioz Liederzyklus "Les nuits d´été" hochromantische Gefühle und Tragik ins Spiel. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf auf www.zusmarshausen.de "Freizeit & Kultur" unter "ZusKultur" oder Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr im Kulturbüro im Rathaus in der Schulstraße 2 in Zimmer 4) oder an der Abendkasse. (AZ)

