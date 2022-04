Zusmarshausen

10:33 Uhr

Frau hebt in Zusmarshausen mehrere Hundert Euro ab und lässt sie liegen

Am Samstag hebt eine 63-jährige Frau am Bankautomaten in Zusmarshausen mehrere hundert Euro ab, steckt sie in eine Geldtasche - und lässt sie dann liegen.

Gegen Mittag hebt eine 63-jährige Frau am Samstag bei ihrer Bank in Zusmarshausen am Bankautomaten mehrere hundert Euro ab, verpackte diese in eine Geldtasche und lässt die Tasche dann im Schalterraum liegen. Doch die vergessliche Dame hatte riesiges Glück: Ein 42-jähriger Mann, der einige Zeit später den Vorraum der Bank betreten hatte, fand die Geldtasche und gab diese mit vollständigem Inhalt auf dem Polizeirevier in Zusmarshausen ab. Laut Polizei konnte die Frau dank des ehrlichen Finders etwa eine Stunde später ihre Geldtasche samt Inhalt wieder entgegennehmen. Anscheinend gibt es in Zusmarshausen viele ehrliche Menschen: Erst vor wenigen Wochen hat ein Passant ebenfalls in Zusmarshausen einen Geldbetrag auf dem Fußweg gefunden und bei der Polizei abgegeben. (dav) Lesen Sie dazu auch

