Frau streift in Zusmarshausen einen Transporter und fährt davon

Eine Unfallflucht hat ein 24-Jähriger am Montag in Zusmarshausen beobachtet. Das Kennzeichen der Verursacherin ist jedoch unbekannt, lediglich eine Beschreibung der Fahrerin liegt vor.

Der junge Mann sah, wie gegen 13.50 Uhr eine Frau in der Wertinger Straße einen entgegenkommenden weißen Kleintransporter streifte. Der Wagen des 40-Jährigen wurde dabei laut Polizei an der Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Frau hatte nach dem Zusammenstoß wohl noch kurz angehalten, fuhr dann aber weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Fahrerin soll zwischen 40 und 55 Jahre alt sein und hat schulterlange dunkelblonde Haare. Gefahren ist sie mit einem silberfarbenen Kleinwagen, vermutlich einem Ford Fiesta oder ähnlich. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)