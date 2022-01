Zusmarshausen

12:00 Uhr

Frauen beim Forstbetrieb Zusmarshausen zeigen: Waldarbeit ist keine Männersache

Plus Antonia Hegele ist die erste Forstwirtin in Bayern mit Meisterprüfung. Zusammen mit Nadine Treder beweist sie: Im Wald arbeiten sie so gut wie Männer.

Von Philipp Kinne

An der Kettensäge macht der 24-Jährigen niemand etwas vor. Antonia Hegele steht im Wald bei Welden und legt los. Die junge Forstwirtin lässt die Späne durch die Luft fliegen. Es dauert nicht lange, bis eine meterhohe Fichte fällt. Zielgenau in die richtige Richtung. Für Hegele ist das mittlerweile Routine. Sie ist Bayerns erste Forstwirtin mit Meisterprüfung. In einem Beruf, der noch immer größtenteils von Männern ausgeübt wird, sticht sie regelmäßig durch hervorragende Leistungen heraus. Dabei gab es schon vor Jahrzehnten Zeiten, in denen Frauen in der Waldarbeit keine Seltenheit waren.

