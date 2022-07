Zusmarshausen

Freude an der Musik ist das Glück der Chorgemeinschaft

Plus Freude an der Musik hat die Chorgemeinschaft mit dem Ensemble MixDur und dem Chor LaMusica aus Welden zusammengebracht. Der Auftritt in der Aula der Realschule wurde vom Publikum mit viel Applaus belohnt.

"Was bedeutet Glück?" Mit dieser Frage begrüßte Elisabeth Thumann, Vorsitzende der Chorgemeinschaft Zusmarshausen, vor Kurzem das Publikum zur Serenade in der Aula der Realschule. Glück sei, dass es die Chorgemeinschaft noch gibt, dass sie zusammen in Freude durch die Musik verbunden ist und der Chorleiter, Hans Mayer weiterhin den Weg mit ihr zusammen geht, fand die Chorgemeinschaft, die nach drei Jahren Pause zusammen mit dem Ensemble MixDur, sowie dem Chor LaMusica aus Welden ein buntes Repertoire an Liedern präsentierte.

