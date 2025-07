Freunde des Zusamtals erkunden die Landschaft

Die Zusamlandschaft zwischen Wertingen und Pfaffenhofen war das Ziel eines neun Kilometer langen Wanderrundwegs, zu dem die Freunde des Zusamtals aus dem Raum Zusmarshausen bei einer Tageswanderung unter der Leitung von Luise Riess (erste Reihe, rechts) eingeladen hatten. Neben der Besichtigung einer einstigen Mühle in Frauenstetten stand ein Besuch in der Johanneskirche in Vorderried, die eine mittelalterliche Madonna aus Ton beherbergt, auf dem Programm.

