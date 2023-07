Gab es einen Einbruch in der Zusamklinik?

Die Polizei wurde über einen möglichen Einbruch in der ehemaligen Klinik informiert. Doch gab es den wirklich?

Rätselhafter Fall für die Polizei in Zusmarshausen: Am Freitag, 28. Juli, wurde sie gegen 21.40 Uhr über einen Einbruch durch drei Personen in der ehemaligen Zusamklinik beim Rothsee informiert. Als die Polizei dort eintraf, konnte sie die Personen jedoch nicht entdecken. Ob tatsächlich Diebstahl- oder Sachschaden entstand, ist ebenso noch unklar. Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08291/1890-0.

