Die Zelthäuschen an der Rücklenmühle stehen bereit

Die Zelthäuschen auf dem Freizeitgelände Rücklenmühle sind nun auch aufgebaut. Jetzt fehlt ihnen noch der letzte Schliff. Und dem Godlbach eine Brücke.

Die Arbeiten befinden sich in den letzten Zügen. Das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle bei Gabelbach erhält bald seinen letzten Schliff. Nun stehen auch die kleinen Zelthäuschen. Zumindest im Rohbau. Viel fehlt nicht mehr, bis alles fertiggestellt ist. Der Zeitplan für die Arbeiten werde eingehalten, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte. Das Budget von rund fünf Millionen Euro werde nicht gesprengt.