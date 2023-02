Gabelbach schafft Platz für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften

Plus An der Godelstraße Richtung Gabelbachergreut werden neue Bauplätze ausgewiesen. Wohn- und Schlafzimmer sollen Richtung Süden gebaut werden.

Mehrere Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften sollen schon bald am Ortsrand von Gabelbach gebaut werden können. Drei Baugrundstücke südlich der Godelstraße sind dafür vorgesehen. Wer hier bauen will, muss allerdings einen wichtigen Aspekt bedenken.