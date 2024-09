Garagenflohmarkt in Gabelbach am Sonntag

Es ist wieder Garagenflohmarkt. In diesem Jahr findet er in Gabelbach statt. Diesen Sonntag, 22. September, öffnen die Gabelbacher ihre Garagen von 10 bis 15 Uhr. Die Besucher können durch den Ort und an 30 angemeldeten Flohmarktständen vorbeispazieren und stöbern, staunen oder kaufen, was sie selbst schon lange gesucht haben. Der Verein fiz (Familien in Zusmarshausen) bietet an der Pfarrwiese Essen und Getränke an. Auch das Gabelbacher Dorfcafé hat geöffnet. Außerdem finden Kinderspiele und Kinderschminken statt. Um 13 Uhr tritt die Showtanzgruppe Dance for fun auf. Die Karte mit den eingezeichneten Ständen soll in Kürze auf der Website des Vereins fiz (www.fiz-eV.de) und im Instagramkanal (fiz_zusmarshausen) zu finden sein. (AZ)

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis