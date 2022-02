Gartenzaun angefahren: Polizei sucht Hinweise auf Unfallflüchtigen

Nur die Reste eines Rücklichts geben bislang Auskunft über das Fahrzeug, das einen Schaden in der Kapellenstraße verursacht hat.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der vergangenen Woche zwischen Montag, 14. Februar, bis Freitag, 18. Februar, einen eisernen Gartenzaun in der Kapellenstraße in Zusmarshausen. Nach Spurenlage hat wohl ein Lkw oder ein Anhänger den Unfall verursacht, denn an der Unfallstelle wurden Teile des Rücklichtes gefunden.

Zeugen oder der Unfallverursacher selbst, der den Schaden nicht bemerkt haben könnte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 in Verbindung zu setzen. (dav)