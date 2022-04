Gefälschter Anwaltsbrief: Betrüger verschicken Mahnung an Zusmarshauser

Betrüger versuchen, mit Mahnschreiben einer fiktiven Anwaltskanzlei Geld zu ergaunern. Nun haben auch zwei Zusmarshauser dubiose Post bekommen.

Die angebliche Anwaltskanzlei aus München fordert die Adressaten auf, eine angebliche Mahnung zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, haben unabhängig voneinander zwei Geschädigte am 6. April Post vom Anwalt erhalten. In den Schreiben wird ein Betrag in Höhe von 289,50 Euro für die außergerichtliche Mahnung über einen angeblich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag verlangt. Der Betrag solle über ein SEPA-Lastschriftmandat beglichen werden.

Kanzlei existiert nicht

Bei diesem Schreiben handelt es sich um ein betrügerisches Schreiben, da nach ersten Erkenntnissen die Anwaltskanzlei nicht existiert. Daneben wirkt das Schreiben insgesamt unseriös. Zum Glück haben beide Empfänger der dubiosen Post den Betrugsversuch als solchen erkannt, sodass kein Schaden entstand. (dav)