Gegrillte Fische gehen in Zusmarshausen schnell weg

Mit ausreichend Öl, und nicht zu nah an der Hitze: Doraden und Forellen gelingen auf dem Grill besonders einfach.

Plus Der Fischereiverein Zusmarshausen konnte 2021 nicht viel unternehmen. Doch zu Silvester war die Nachfrage nach Forellen und Saiblingen groß.

Von Michaela Krämer

Fisch ist der Klassiker unter allen Festessen an Silvester. Kein Wunder, dass auf dem Platz des Vereinsgeländes beim Fischereiverein Zusmarshausen die Grills immer wieder neu gefüllt wurden - der Andrang war groß. Seit Jahren pflegt der Verein die langjährige Tradition, an Silvester gegrillten Fisch zu verkaufen und das lockt viele Leute an. Forelle, Saiblinge, aber auch der Meeresfisch Makrele sind gefragt. Die Süßwasserfische stammen dabei meist aus dem Rothsee, der Roth und der Zusam. Bei Fisch ist klar: je frischer desto besser.

