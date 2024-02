Zusmarshausen

11:55 Uhr

Geld spielte in Zusmarshausen schon vor hunderten Jahren eine Rolle

Plus Die Zusmarshauser „Geschichten aus dem Archiv“ beschäftigen sich mit dem historischen Alltagsleben in der Gemeinde. In der aktuellen Folge geht es ums Geld.

Von Thomas Hack

Mit den „Geschichten aus dem Archiv“ hatte das Archiv Zusmarshausen vor einiger Zeit zusammen mit ZusKultur eine Video-Reihe für Youtube ins Leben gerufen, die mittels kleiner, informativer Filmen nach und nach das historische Alltagsleben der Gemeinde offenbart. Bisher wurden den Zuschauern der Podcast-Beiträge bereits die Geheimnisse des alten Pfarrhofs präsentiert, ein originales Weihnachtsplätzchen-Rezept aus dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt und spannende Einblicke in das Zusmarshauser Archiv als solches gewährt. Jetzt ist von der Archivarin Angela Schlenkrich sowie der Kulturbeauftragten Julia Endrös die vierte Folge der geschichtlichen Informationsreihe ins Internet gestellt worden – und es geht um nichts Geringeres als um das gute alte Geld aus längst vergangenen Jahrhunderten.

Das Leben in Zusmarshausen im 17. Jahrhundert

Was sich zunächst vielleicht wie ein etwas nüchternes und relativ lebloses Thema anhören mag, entpuppt sich schließlich im Laufe des Videos als spannende Materie und stellt nicht zuletzt auch eine wertvolle Information für alle Hobby-Historiker dar. Denn darin erfährt man mittels einfacher Erläuterungen, auf welche Weise man das Alltagsleben des 17. Und 18. Jahrhundert in einer ganz bestimmten Marktgemeinde erforschen kann – denn persönlich fragen kann man dazu verständlicherweise niemanden mehr. Einer der wichtigsten Schlüssel zur Erforschung zum Lebensstil der ansässigen Ortsbewohner läge den Produzentinnen zufolge in den sogenannten Jahresrechnungen. Dabei hatte die Gemeinde Zusmarshausen sämtliche Einnahmen und Ausgaben eines jeden Jahres akribisch genau zusammengestellt und für die interessierte Nachwelt festgehalten.

