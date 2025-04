Geldbeutel wird aus einem Einkaufswagen gestohlen

In Zusmarshausen ist am Samstag gegen 12.45 Uhr im Aldi aus einem Einkaufswagen ein Geldbeutel gestohlen worden. Der Wagen war kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen. Außer diversen Ausweisdokumenten befanden sich keinerlei Wertsachen in der Geldbörse. Die Frau erstattete Anzeige. Von dem Täter selber ist nichts bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kar)

Geldbeutel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufswagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis