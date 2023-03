Gemeinde und Frauenbund gestalten neue Urnengrabanlage in Zusmarshausen

Wie kann der Friedhof als Ort der Würde erhalten werden, wenn immer mehr Lücken entstehen? Eine Umgestaltung soll helfen. Große Spende vom Frauenbund.

Eine neue Urnengrabanlage entsteht in diesen Tagen auf dem Friedhof in Zusmarshausen. Vorbild soll hierzu der Friedhof in Steinekirch sein. In Steinekirch steht bereits an einem „schönen Fleckchen“ eine Lichtstele, die von radial angeordneten Grabplatten im Halbkreis umrandet wird. Etwas Ähnliches soll auch am Friedhof in Zusmarshausen entstehen, so ist jedenfalls der Wunsch des Frauenbundes. So eine Anlage könnte sogar inmitten der bestehenden Gräber errichtet werden.

Ausgangspunkt für die Überlegungen des Frauenbundes war eine Beobachtung. Die Frauen beobachteten mit Sorge, welche Entwicklung der parkähnliche Friedhof nimmt, wenn immer mehr Familiengräber aufgegeben werden. Eine Anregung zum Bewahren der Ruhestätten als würdigen Ort der Trauer erhielten sie von der Beratungsstelle des Bistums, die anregte, größere Lücken mit einer gemeinschaftlichen Urnengrabanlage neu zu gestalten.

Es geht auch um die sich verändernde Bestattungskultur

Der Vorschlag fiel bei Bürgermeister Bernhard Uhl und den Marktgemeinderäten auf fruchtbaren Boden, sodass auf zwei verwaisten Gräbern am Haupteingang derzeit eine kunstvoll gestaltete Grabanlage für zehn Urnen von der Firma Hartmuth aus Anried gebaut wird, in deren Mitte eine Stele mit christlichem Hoffnungszeichen steht. Bekrönt von der Laterne kann jeder Besucher ein Grablicht dort abstellen.

Für die Neugestaltung spendete der Katholische Frauenbund nun beachtliche 10.000 Euro. Die Summe war durch Ehrenamtsarbeiten des Frauenbundes zusammengekommen, betonte Vorsitzende Anni Hartmann. Den Rest der Finanzierung des insgesamt 18.000 Euro teuren Projekts übernimmt die Marktgemeinde. „Mit dieser Anlage kommen wir der sich zur Zeit verändernden Bestattungskultur nach und sie wird eine Bereicherung für den Friedhof in Zusmarshausen sein.“ sagte Bürgermeister Bernhard Uhl und bedankte sich bei den Mitgliedern des Katholischen Frauenbund für ihren Einsatz und die großzügige Spende. (AZ)

