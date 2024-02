Geparktes Auto angefahren: 1000 Euro Schaden

Am Donnertag, 1. Februar, wurde laut Polizei in der Zeit zwischen 7 und 14.30 Uhr in der Langenmantelstraße 1 in Zusmarshausen ein dort geparkter Ford Tourneo beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro und der Verursacher flüchtete. Etwaige Zeugen des Verfalls mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen melden. (AZ)