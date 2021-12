Geplante Flutmulde am Rothsee inzwischen fast doppelt so teuer

Plus Der Hochwasserschutz am Rothsee ist ein millionenschweres Thema. Gemeinderäte wollen das Gesamtkonzept vorantreiben.

Der Rothsee, das größte und gefragteste Gewässer im Landkreis-Westen, steht für gute Naherholung, aber auch für Sedimente-Eintrag, Schlamm und Hochwasserschutz. Letzteres hat bei der Sitzung des Marktgemeinderates im Festsaal St. Albert beim Seniorenzentrum eine Diskussion ausgelöst. Den Themenschwerpunkt, den Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) ankündigte, bildeten die Fragen um Sanierungsmöglichkeiten des Durchlassbauwerkes am Rothsee im Osten der Kommune. Dieses Gebilde aus Beton und Stahl muss jedoch im Zusammenhang mit einer kompletten Hochwasserschutzanlage gesehen werden, zu der noch ein Entlastungsgraben - auch Flutmulde genannt - sowie ein Fischpass gehören. Insgesamt ein millionenschweres Thema.